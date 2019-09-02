Путин в шутку предложил назначить Мутко главой затопленного города

Президент России Владимир Путин в шутку предложил назначить вице-премьера Виталия Мутко главой города Тулуна в Иркутской области, пострадавшего от паводка, сообщает Telegram-канал RT.

Во время встречи Путина с жителями города одна из женщин пожаловалась на местную власть, которая якобы подала на нее в суд после того, как она обратилась с просьбой к Мутко.

Российский лидер на это напомнил, что в единый день голосования, который пройдет 8 сентября, жители могут выбрать руководителей, которым они доверяют.

В ответ граждане хором заявили, что выбирать им некого. Тогда президент предложил назначить главой Тулуна Мутко, на что жители города дружно ответили: «Да!», отмечает URA.RU.

Напомним, в конце июня обильные дожди и таяние снегов в Саянах вызвали в Иркутской области масштабное наводнение на притоках Ангары. Больше всего от разгула стихии пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. В наводнении погибли 25 человек и пострадали 9608 домов. Из них 563 смыты полностью и около 3,5 тысячи невозможно восстановить.

Из зоны ЧП было эвакуировано более двух с половиной тысяч местных жителей.



От наводнения в Иркутской области пострадали 32 учебных заведения, 23 из которых уже восстановлены, еще три — не подлежат восстановлению.