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Мужчина выжил после падения на жесткий путь в столичном метро

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© wikipedia.org

© wikipedia.org

В столичном метро на станции метро «Октябрьская» Кольцевой линии пассажир упал на жесткий путь, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Находящиеся на станции сотрудники полиции помогли мужчине подняться на платформу и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики забрали пассажира.

Инцидент произошел в 18:27 по московскому времени. По данному факту проводится проверка.

В субботу, 31 августа, на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро погибла девушка.

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