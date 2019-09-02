Мужчина выжил после падения на жесткий путь в столичном метро
- 02 сентября 2019, 19:49
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столичном метро на станции метро «Октябрьская» Кольцевой линии пассажир упал на жесткий путь, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Находящиеся на станции сотрудники полиции помогли мужчине подняться на платформу и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики забрали пассажира.
Инцидент произошел в 18:27 по московскому времени. По данному факту проводится проверка.
В субботу, 31 августа, на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро погибла девушка.
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