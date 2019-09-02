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Муж Поклонской сообщил о разрыве отношений с женой

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Иван Соловьев и Наталья Поклонская. © Сергей Мальгавко/ТАСС

Иван Соловьев и Наталья Поклонская. © Сергей Мальгавко/ТАСС

Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев сообщил о том, что он расстался со своей женой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

«Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться», — объяснил он причину разрыва отношений с супругой в беседе с РИА Новости.

По его словам, сегодня «на первый план как политической, так и семейной жизни выходят безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя».

Соловьев признался, что предоставил жене возможность самой расставить приоритеты и выбрать дальнейший путь, а «как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания».

Корреспондент «Ридуса» обратился за комментарием и к Наталье Поклонской по поводу семейного разрыва, но последняя отказалась что-либо говорить на эту тему.

«Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом, — сказал Поклонская. — Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу».

Как сообщал «Ридус», в середине августа 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьева.

Выяснилось, что их свадьба прошла в сербском ресторане «Балкан Гриль» в курортном поселке Кастрополь на юге Крыма. На торжество были приглашены 32 человека. Банкет обошелся молодоженам в 90 тысяч рублей.

Через несколько дней после бракосочетания Поклонская рассказала про будущее место жительства, которое ей теперь предстоит делить вместе с супругом.

В ноябре прошлого года Поклонская призналась, что ее муж теперь помогает ей и у них сложился «эффективный тандем».

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