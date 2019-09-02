Вынесен приговор жителю Кузбасса, общавшемуся с детьми на интимные темы

Суд признал 31-летнего жителя Кемеровской области виновным в насильственных преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и приговорил его к 12 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, с октября по декабрь 2017 года мужчина переписывался с шестью девочками-подростками в соцсети, пока родители одной из них не обнаружили переписку дочери.

После их обращения в правоохранительные органы житель областного центра был задержан. Свою вину он признал и пошел на сотрудничество со следствием.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что в момент совершения преступных действий обвиняемый полностью отдавал отчет своим действиям, говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, всем девочкам не было 14 лет, поэтому общение с ними в соцсетях на интимные темы было квалифицировано по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Ранее «Ридус» писал о том, что бывший вице-мэр Великого Новгорода Вадим Фадеев получил 11 лет колонии строгого режима за совращение детей. Суд установил, что мужчина переписывался в соцсетях с мальчиками, а с двумя из них он встретился и совершил в их отношении действия сексуального характера.