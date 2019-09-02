Видео с грубым задержанием мужчины в Новосибирске проверяется Росгвардией

Появившееся в Сети видео, на котором росгвардеец в Новосибирске повалил на землю прохожего при помощи силового приема, послужило поводом для служебной проверки.

«Организована служебная проверка, по результатам которой будут возможны комментарии по ситуации», — сообщил РИА Новости представитель регионального управления Росгвардии.

На записи со стационарной камеры видно, что рядом с идущим по улице мужчиной останавливается служебный автомобиль УАЗ. Из машины выходят два сотрудника Росгвардии и вступают в разговор с прохожим. Когда же тот, махнув рукой, решает уйти, один из стражей порядка сбивает его с ног силовым приемом. В это время второй препятствует другому прохожему снять происходящее на телефон.

(смотреть со звуком)

