найти ×
   
  • USD +0.13
    66.62
  • EUR -0.21
    73.17
СохранитьСохранено0
×

20029386

Видео с грубым задержанием мужчины в Новосибирске проверяется Росгвардией

Small f1a6d446e0
© vk.com

© vk.com

Появившееся в Сети видео, на котором росгвардеец в Новосибирске повалил на землю прохожего при помощи силового приема, послужило поводом для служебной проверки.

«Организована служебная проверка, по результатам которой будут возможны комментарии по ситуации», — сообщил РИА Новости представитель регионального управления Росгвардии.

На записи со стационарной камеры видно, что рядом с идущим по улице мужчиной останавливается служебный автомобиль УАЗ. Из машины выходят два сотрудника Росгвардии и вступают в разговор с прохожим. Когда же тот, махнув рукой, решает уйти, один из стражей порядка сбивает его с ног силовым приемом. В это время второй препятствует другому прохожему снять происходящее на телефон.

(смотреть со звуком)

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
25467496читать позжечитаю позже
Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-3548489читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

8025492читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

5026607читать позжечитаю позже