найти ×
   
  • USD
    66.49
  • EUR
    73.38
СохранитьСохранено0
×

0016903

Певица погибла на сцене из-за взрыва пиротехники

Small default
© Twitter.com

© Twitter.com

В результате взрыва пиротехники во время концерта в городе Лас-Берланас в центре Испании погибла певица Хоана Сайнс, пишет испанская газета El Diario Montanes.

По данным издания, один из патронов попал 30-летней артистке в живот.

Отмечается, что в течение пяти или шести лет пиротехника была значимой частью шоу музыкальной группы Prones.

Очевидцы рассказали изданию, что были выпущены две ракеты, одна из которых полетела в правильном направлении, а другая попала в живот певице.

Когда прибыла скорая помощь, девушка была без сознания, Однако спасти ее медикам не удалось, она скончалась.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать бракованная пиротехника, отмечает газета «Известия».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи
45049158читать позжечитаю позже
Здоровье
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
4023949читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

103504читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

514759093читать позжечитаю позже