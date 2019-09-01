Певица погибла на сцене из-за взрыва пиротехники
- 01 сентября 2019, 23:01
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В результате взрыва пиротехники во время концерта в городе Лас-Берланас в центре Испании погибла певица Хоана Сайнс, пишет испанская газета El Diario Montanes.
По данным издания, один из патронов попал 30-летней артистке в живот.
Отмечается, что в течение пяти или шести лет пиротехника была значимой частью шоу музыкальной группы Prones.
Очевидцы рассказали изданию, что были выпущены две ракеты, одна из которых полетела в правильном направлении, а другая попала в живот певице.
Когда прибыла скорая помощь, девушка была без сознания, Однако спасти ее медикам не удалось, она скончалась.
По предварительным данным, причиной трагедии могла стать бракованная пиротехника, отмечает газета «Известия».
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