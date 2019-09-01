Более 80 человек погибли в Йемене при авиаударе по тюрьме

Не менее 86 человек погибли во время авиаудара по тюрьме в провинции Дамар в центральной части Йемена, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление координатора йеменского Красного полумесяца Ильяса Маниа аль-Майдама.

По его словам, в результате налетов коалиции, начавшихся в субботу около 23:00 по местному времени, что совпадает с московским, было совершено 13 авиаударов.

Представитель Красного полумесяца добавил в беседе с агентством, что в настоящий момент из-под обломков тюрьмы извлечено 86 тел, десятки тел все еще находятся там.

Ранее представитель Минздрава хуситов сообщил контролируемому йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» телеканалу Al Masirah, что жертвами авиаударов стали не менее 60 человек.



По его словам, 50 из них уже доставлены в медицинские учреждения, отмечает ФАН.

В то же время официальный представитель возглавляемого Саудовской Аравией альянса полковник Турки аль-Малики заявил телеканалу Al Hadath, что авиация коалиции подвергла налетам военный объект мятежников, а не тюрьму.

Хуситы — военизированная группировка шиитов, поднявшая в 2004 году вооруженное восстание против правительства Йемена и постепенно захватившая контроль над рядом территорий страны. С начала 2015-го, после захвата столицы Йемена Саны и создания Революционного совета, является де-факто правящей организацией в Йемене. Группа названа по имени ее основателя и бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, который был убит йеменской армией в сентябре 2004 года. Предполагается, что хуситы пользуются скрытой военной и финансовой поддержкой Ирана и его союзников в лице партии «Хезболла».

В марте 2015 года коалиция из десяти арабских государств во главе с Саудовской Аравией начала вооруженную борьбу с отрядами хуситов, таким образом поддержав законно избранного президента Йемена.