Война для Эстонии закончилась 25 лет назад, заявила президент республики

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась 25 лет назад, когда последние российские войска, «последние вагоны с техникой оккупационных войск» 31 августа 1994 года покинули территорию республики.

Об этом глава эстонского государства заявила в Варшаве, где она приняла участие в мемориальном мероприятии, посвященном 80-летию с начала Второй мировой войны, сообщает канцелярия президента Эстонии.

Сегодня печальный день с точки зрения истории, — отметила президент.

Она также добавила, что начало той войны принесло «более полувека страданий и лишения свободы» ее народу и стране.

В воскресенье, 1 сентября, в Варшаве прошли мероприятия в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Как сообщал «Ридус», президент России Владимир Путин не был приглашен на это мероприятие. В знак солидарности с ним отказался ехать в Варшаву президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда вооруженные силы Германии перешли границы Польши.