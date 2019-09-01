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Война для Эстонии закончилась 25 лет назад, заявила президент республики

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© Zuma/TASS

© Zuma/TASS

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась 25 лет назад, когда последние российские войска, «последние вагоны с техникой оккупационных войск» 31 августа 1994 года покинули территорию республики.

Об этом глава эстонского государства заявила в Варшаве, где она приняла участие в мемориальном мероприятии, посвященном 80-летию с начала Второй мировой войны, сообщает канцелярия президента Эстонии.

Сегодня печальный день с точки зрения истории, — отметила президент.

Она также добавила, что начало той войны принесло «более полувека страданий и лишения свободы» ее народу и стране.

В воскресенье, 1 сентября, в Варшаве прошли мероприятия в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Как сообщал «Ридус», президент России Владимир Путин не был приглашен на это мероприятие. В знак солидарности с ним отказался ехать в Варшаву президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда вооруженные силы Германии перешли границы Польши.

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