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Трамп считает, что ураган «Дориан» может стать мощнейшим из случавшихся

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© Twitter.com

© Twitter.com

Президент США Дональд Трамп призвал жителей ряда американских штатов, которым угрожает ураган «Дориан», проявить бдительность.

В дополнение к Флориде — Южная Каролина, Северная Каролина, Джорджия и Алабама, скорее всего, пострадают (намного) сильнее, чем ожидалось, — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Президент добавил, что ураган выглядит мощнейших из когда-либо случавшихся.

Уже пятая категория. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС БОГ!, — добавил Трамп.

Как сообщал «Ридус», в связи с приближением урагана во Флориде уже введен режим чрезвычайной ситуации. Ожидается, что «Дориан» достигнет побережья штата вечером в понедельник. В настоящее время ураган движется к Багамским островам.

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