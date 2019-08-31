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Россиянин убил двухмесячную дочь с врожденной патологией

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© Maarten Van Damme/flickr.com (CC BY ND 2.0)

© Maarten Van Damme/flickr.com (CC BY ND 2.0)

В Саратове возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

По версии следствия, отец убил свою двухмесячную дочь, у которой была врожденная патология.

По предварительным данным, днем в субботу, 31 августа, 26-летняя жена мужчины ушла в магазин, оставив детей — двухлетнего сына и двухмесячную дочь — дома с их 38-летним отцом.

Мужчина отнес девочку на чердак дома, где ударил ее ножом в шею, отчего ребенок скончался.

Подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

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