В центре Москвы загорелся автобус

В центре столицы на Тверской улице у дома 15 вечером в субботу, 31 августа, загорелся пустой автобус.

Информация о горящем транспортном средстве недалеко от столичной мэрии поступила в оперативную дежурную в 20.07 по московскому времени.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.



По данным ведомства, людей в салоне не было, информация о пострадавших не поступала.

