В центре Москвы загорелся автобус
- 31 августа 2019, 22:18
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В центре столицы на Тверской улице у дома 15 вечером в субботу, 31 августа, загорелся пустой автобус.
Информация о горящем транспортном средстве недалеко от столичной мэрии поступила в оперативную дежурную в 20.07 по московскому времени.
Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
По данным ведомства, людей в салоне не было, информация о пострадавших не поступала.
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