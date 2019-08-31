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В центре Москвы загорелся автобус

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© Twitter.com

© Twitter.com

В центре столицы на Тверской улице у дома 15 вечером в субботу, 31 августа, загорелся пустой автобус.

Информация о горящем транспортном средстве недалеко от столичной мэрии поступила в оперативную дежурную в 20.07 по московскому времени.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.

© Twitter.com

По данным ведомства, людей в салоне не было, информация о пострадавших не поступала.

© Twitter.com

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