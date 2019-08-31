В Клязьминское водохранилище под Москвой рухнул вертолет.
- 31 августа 2019, 21:52
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В подмосковном Долгопрудном двухместный частный вертолет упал в Клязьминское водохранилище.
По предварительным данным, воздушное судно зацепилось за линии электропередачи, после чего рухнуло в воду.
На месте происшествия обнаружены оборванные провода. В поисковых работах участвуют 63 человека и 22 единицы техники, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.
Спасатели обнаружили упавший вертолет, отмечает News.ru.
В результате его падения погибли два человека, которые были на борту воздушного судна, — пилот и пассажир.
Как сообщал «Ридус», 10 дней назад частный вертолет упал в реку в Вологодской области.
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