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В Клязьминское водохранилище под Москвой рухнул вертолет.

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© youtube.com

© youtube.com

В подмосковном Долгопрудном двухместный частный вертолет упал в Клязьминское водохранилище.

По предварительным данным, воздушное судно зацепилось за линии электропередачи, после чего рухнуло в воду.

На месте происшествия обнаружены оборванные провода. В поисковых работах участвуют 63 человека и 22 единицы техники, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

Спасатели обнаружили упавший вертолет, отмечает News.ru.

В результате его падения погибли два человека, которые были на борту воздушного судна, — пилот и пассажир.

Как сообщал «Ридус», 10 дней назад частный вертолет упал в реку в Вологодской области.

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