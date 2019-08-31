В Клязьминское водохранилище под Москвой рухнул вертолет.

В подмосковном Долгопрудном двухместный частный вертолет упал в Клязьминское водохранилище.

По предварительным данным, воздушное судно зацепилось за линии электропередачи, после чего рухнуло в воду.

На месте происшествия обнаружены оборванные провода. В поисковых работах участвуют 63 человека и 22 единицы техники, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

Спасатели обнаружили упавший вертолет, отмечает News.ru.



В результате его падения погибли два человека, которые были на борту воздушного судна, — пилот и пассажир.

Как сообщал «Ридус», 10 дней назад частный вертолет упал в реку в Вологодской области.