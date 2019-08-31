В Сети появился файл-обманка «25 худших паролей в мире»

В Интернете появился вирусный файл «25 худших паролей в мире», с помощью которого хакеры попытались украсть пароли от аккаунтов тысячи людей.

Дело в том, что файл оказался обманкой, в нем содержался вирус, который проникал на устройство пользователей и собирал информацию об их паролях и других секретных данных.

Фирма Dell Secureworks, занимающаяся вопросами кибербезопасности, рассказала об опасности таких файлов.

Скорее всего, вирусный файл связан с хакерской группой APT33 или APT34. Но пока что у нас точных данных, — пояснили в компании.

Злоумышленники подбирали пароли нескольких почт сотрудников, и под видом обычной статьи отправляли письма сотрудникам той же фирмы. Работники не подозревали об угрозе и открывали файл с названием «25 худших паролей в мире».

Как только документ был открыт или скачен, на компьютер людей попадал вредоносный вирус и собирал информацию.

Никто не догадался, что файл оказался вирусным, так как в нем действительно была таблица с неудачными паролями. Также хакеры в своей статье предложили пользователям использовать антивирус и надежные пароли. Иронично, не правда ли?

Они использовали одну из худших тенденций профессионалов в области безопасности: злорадствовать по поводу сбоев в системах, — заключили эксперты.