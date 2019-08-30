Из больницы во Владимирской области уволились сразу 12 медсестер

СМИ узнали о массовом увольнении медсестер неврологического отделения районной больницы города Александров Владимирской области из-за маленькой зарплаты.

«Это связано с тем, что мной сокращены стимулирующие выплаты в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате», — цитируют «Новые Известия» главврача больницы Александра Обидина.

По словам Обидина, зарплата медсестер, которые написали заявление, около 32−35 тысяч рублей в месяц. В результате сокращения стимулирующих выплат она сократится на сумму от 400 до 1500 рублей.

Напомним, в августе широкий общественный резонанс получило массовое увольнение из больниц Нижнего Тагила хирургов. Всего заявления об уходе написали шесть врачей. Уходящие медики объяснили свои действия растущими нагрузками на каждого отдельного хирурга и зарплатами, выплачиваемыми «по федеральному минимуму» с незначительными надбавками за дежурства.

На демарш тагильских врачей обратили внимание даже на федеральном уровне. «Это вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, Министерства здравоохранения», — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. После этого протест тагильских медиков уже поддержали их коллеги из Качканара и Пятигорска.

Ранее политолог Антон Хащенко объяснил «Ридусу», почему врачи массово уходят из больниц.