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Финальный матч Лиги чемпионов состоится в 2021 году в Петербурге

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© Ninara / wikimedia.org

© Ninara / wikimedia.org

В 2021 году финал футбольной Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове в Петербурге, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в УЕФА.

Кроме того, стало известно, что в 2022 году финальный матч Лиги чемпионов состоится в Мюнхене на Allianz Arena, а в 2023 году — в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Официально об этом должны объявить 24 сентября после заседания исполкома УЕФА, пишет агентство.

Кандидатура Петербурга была выдвинута исполкомом РФС в качестве места проведения финала Лиги чемпионов в декабре 2018 года.

В 2008 году Россия уже принимала финал Лиги чемпионов. В решающем матче турнира, проходившем в Москве, «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Челси».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая 2020 года в турецком Стамбуле. Состоявшаяся накануне жеребьевка выявила соперников российских клубов «Зенит» и «Локомотив» по групповой стадии.

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