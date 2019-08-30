Финальный матч Лиги чемпионов состоится в 2021 году в Петербурге
- 30 августа 2019, 20:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В 2021 году финал футбольной Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове в Петербурге, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в УЕФА.
Кроме того, стало известно, что в 2022 году финальный матч Лиги чемпионов состоится в Мюнхене на Allianz Arena, а в 2023 году — в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Официально об этом должны объявить 24 сентября после заседания исполкома УЕФА, пишет агентство.
Кандидатура Петербурга была выдвинута исполкомом РФС в качестве места проведения финала Лиги чемпионов в декабре 2018 года.
В 2008 году Россия уже принимала финал Лиги чемпионов. В решающем матче турнира, проходившем в Москве, «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Челси».
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая 2020 года в турецком Стамбуле. Состоявшаяся накануне жеребьевка выявила соперников российских клубов «Зенит» и «Локомотив» по групповой стадии.
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