Глава Химок отсудил у местной газеты 200 тысяч рублей

Химкинский городской суд удовлетворил иски главы городского округа Дмитрия Волошина к местной «Городской газете», в результате чего ее учредителю Андрею Зайцеву придется выплатить более 200 тысяч рублей по исполнительным листам.

В своих исках мэр Химок требовал защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, на которые якобы покусилась «Городская газета», опубликовав недостоверную информацию.

В материале издания отмечается, что судебную травлю свободной журналистики в Химках Дмитрий Волошин организовал еще два года назад. Летом 2017 года он подал на газету сразу пять исков. В итоге суд обязал издание опровергнуть некоторые сведения, содержавшиеся в публикации под заголовком «Глава Химок Дмитрий Волошин попросил надбавку к зарплате». Решение суда было исполнено.

При этом суд фактически признал достоверность другой представленной в публикации информации, касающейся заработков главы Химок и его жены.

Как пишет газета, своими действиями чиновник намерен парализовать работу редакции, но ему это не удастся, так как «Городская газета» будет отстаивать право читателей на правду до победного конца.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что выступление главы Химок Дмитрия Волошина на концерте в честь Дня Победы на местном стадионе «Родина» 8 мая 2017 года обернулось скандалом. Чиновник вышел на сцену, но его речь вызвала недоумение у собравшихся и едкие насмешки в интернете. Его заподозрили в том, что он был нетрезв.

В феврале 2018 года на встречу жителей Химок с главой города Волошиным в ДК «Родина» пропускали только избранных, а, например, инвалида первой группы и ветерана труда Татьяну Стеснягину туда не пустили.

