Астрокалендарь на сентябрь 2019 года

Синоптики обещают нам теплый сентябрь, поэтому еще есть время понаблюдать за звездным небом при приятной погоде.

Сентябрь 2019 выдался богатым на памятные юбилейные даты и астрономические события. «Ридус» сделал подборку самых ярких и интересных астрономических событий следующего месяца.

9 сентября — максимум метеорного потока дельта-Ауригиды.



10 сентября — Нептун в противостоянии с Солнцем.

14 сентября — 60 лет назад, 14 сентября 1959 года, впервые в мире достигла поверхности Луны «вторая советская космическая ракета» Луна-2. Впервые в мире была превышена вторая космическая скорость.

15 сентября — ровно два года с окончания 12-летней работы аппарата Cassini. Он завершил свою миссию, упав на Сатурн.

22 сентября — Луна в фазе последней четверти (05:44 по МСК).

23 сентября — осеннее равноденствие (10:50 по МСК).

Напомним, что осеннее равноденствие сравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли — короче, там наступает астрономическая весна.



28 сентября — Луна в перигее, расстояние от Земли 357802 км.

28 сентября — новолуние (21:28 по МКС).

28 сентября — 161 год назад была получена первая фотография кометы.