найти ×
   
  • USD -0.26
    66.49
  • EUR -0.57
    73.38
СохранитьСохранено0
×

107721

Юного москвича обокрали при покупке формы вермахта через интернет

Small f1a6d446e0
© Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

© Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Молодой человек, пожелавший приобрести в интернете форму солдат нацистской Германии, стал жертвой мошенника.

Увидев объявление о продаже униформы вермахта в соцсети «ВКонтакте», 18-летний москвич захотел ее купить и связался с «продавцом».

Договорившись о покупке, парень перечислил незнакомцу на банковскую карту 8 120 рублей, а через несколько дней понял, что его обманули.

В итоге юноша написал заявление в полицию, в котором изложил подробности случившегося. При этом причина, по которой молодой человек собирался купить униформу вермахта, остается загадкой.

Как сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
8023835читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4016603читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-3546085читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

25463915читать позжечитаю позже