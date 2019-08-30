Юного москвича обокрали при покупке формы вермахта через интернет

Молодой человек, пожелавший приобрести в интернете форму солдат нацистской Германии, стал жертвой мошенника.

Увидев объявление о продаже униформы вермахта в соцсети «ВКонтакте», 18-летний москвич захотел ее купить и связался с «продавцом».

Договорившись о покупке, парень перечислил незнакомцу на банковскую карту 8 120 рублей, а через несколько дней понял, что его обманули.

В итоге юноша написал заявление в полицию, в котором изложил подробности случившегося. При этом причина, по которой молодой человек собирался купить униформу вермахта, остается загадкой.

Как сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».