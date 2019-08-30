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При экстренной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека

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Ан-2. © wikimedia.org

Ан-2. © wikimedia.org

Во время вынужденной посадки самолета Ан-2 в тайге в Якутии погибли два человека, еще пятеро пострадали, сообщает региональный главк МЧС.

Всего на борту находились семь человек.

«Установлено, что 30 августа с местности Ус-Хатын ГО „Якутск“ по маршруту н. п. Суордах Верхоянского района вылетел Ан-2, принадлежащий частной компании», — уточняется в сообщении.

Самолет, принадлежащий ООО «Авиаспектр» был вынужден приземлиться в районе озера Силян-Кюель примерно в 400 км от точки вылета.

Как отмечает ТАСС, озеро расположено в гористой местности с преимущественно хвойной растительностью по берегам.

Ан-2 был обнаружен самолетом Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии».

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