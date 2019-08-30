При экстренной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека
- 30 августа 2019, 15:45
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время вынужденной посадки самолета Ан-2 в тайге в Якутии погибли два человека, еще пятеро пострадали, сообщает региональный главк МЧС.
Всего на борту находились семь человек.
«Установлено, что 30 августа с местности Ус-Хатын ГО „Якутск“ по маршруту н. п. Суордах Верхоянского района вылетел Ан-2, принадлежащий частной компании», — уточняется в сообщении.
Самолет, принадлежащий ООО «Авиаспектр» был вынужден приземлиться в районе озера Силян-Кюель примерно в 400 км от точки вылета.
Как отмечает ТАСС, озеро расположено в гористой местности с преимущественно хвойной растительностью по берегам.
Ан-2 был обнаружен самолетом Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии».
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