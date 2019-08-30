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Кот уселся как человек и попал на видео

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  • , журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернете часто рассказывают о котах с человеческими привычками и особенностями, в чём люди находят доказательства того, что кошки хотят завоевать мир. На днях в соцсетях стало популярным видео, в котором рыжий котик сидит на столе в обычной кошачьей позе, а потом вытаскивает из-под себя задние лапы и аккуратно садится на попу, скрестив лапки и свесив их со стола. Выглядит необычно и очень забавно.

Владелец кота говорит: «Это мой кот, Ред. Он делает это часто, и я рад, что мне удалось заснять его в действии».

Забавный ролик стал популярным на портале Reddit, где собрал почти 30 тысяч лайков и три с половиной сотни комментариев, в которых пользователи удивляются необычной способности кота сидеть как человек.

Ха-ха, отличное видео, я думал, что он просто собирается скинуть горшок с растением со стола.
OMG они эволюционируют, чтобы сидеть, как люди!
Это как если бы мы выиграли эволюционную гонку, но коты были вторыми и теперь тайно замышляют месть!
Кот такой: Итак, Джейн, как поживают дети? *пьёт чай маленькими глотками.
На самом деле, это не кошка, а оборотень!
Смотрите, он думает, что он человек!
Я нахожу это довольно странным… Я знаю, что это не страшно, но немного меня пугает.
Потусторонний кот прорвался через портал.
Мне нравится, как кот посмотрел влево и вправо, чтобы убедиться, что никто за ним не наблюдает, прежде чем принять человеческую форму.
Я никогда не видел ничего подобного, удивительно!

Ранее «Ридус» рассказывал, как в Сети обрёл популярность кот-качок, которого сразу прозвали Арнольд Котнеггер благодаря развитой мускулатуре.

В полный восторг пользователей привёл кот в жёлтой майке, который научился кричать «Гоооол!» вместе со своим хозяином-болельщиком.

А вот мейн-кун с человеческим лицом изрядно напугал пользователей, решивших, что эта кошка пришла убить всё живое на этой планете.

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СБУ: дата окончательного обмена пленными неизвестна

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© EPA/TASS

© EPA/TASS

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что в пятницу не будет обмена пленными между украинской и российскими сторонами.

Как сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, окончательной даты пока не назначено, но она точно может сказать, что это не сегодня. В комментарии изданию «Обозреватель» Гитлянская также уточнила, что никаких препятствий для обмена нет. По ее словам, «все идет планово».

Ранее «Ридус» рассказывал, что в СМИ появлялись сообщения о возможном обмене пленными в ближайшее время между Россией и Украиной. Сотрудница Верховной Рады Анна Исламова писала в Facebook, что обмен состоялся, и на Украину возвращаются моряки и сотрудники СБУ, задержанные в Керченском проливе, а также Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух. 

Подтверждений этого не было. В свою очередь, офис президента Украины сегодня сделал заявление о продолжении переговоров с Россией о взаимном освобождении удерживаемых лиц, из которого следует, что в пятницу такой обмен не состоится, а сообщения об этом в СМИ и соцсетях не соответствуют действительности. 

Ранее СМИ сообщали, что Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 гражданина Украины. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков накануне заявил, что есть определенные контакты по подготовке к обмену удерживаемых лиц.

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