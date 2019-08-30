Кот уселся как человек и попал на видео

В интернете часто рассказывают о котах с человеческими привычками и особенностями, в чём люди находят доказательства того, что кошки хотят завоевать мир. На днях в соцсетях стало популярным видео, в котором рыжий котик сидит на столе в обычной кошачьей позе, а потом вытаскивает из-под себя задние лапы и аккуратно садится на попу, скрестив лапки и свесив их со стола. Выглядит необычно и очень забавно.

Владелец кота говорит: «Это мой кот, Ред. Он делает это часто, и я рад, что мне удалось заснять его в действии».

Забавный ролик стал популярным на портале Reddit, где собрал почти 30 тысяч лайков и три с половиной сотни комментариев, в которых пользователи удивляются необычной способности кота сидеть как человек.

Ха-ха, отличное видео, я думал, что он просто собирается скинуть горшок с растением со стола.

OMG они эволюционируют, чтобы сидеть, как люди!

Это как если бы мы выиграли эволюционную гонку, но коты были вторыми и теперь тайно замышляют месть!

Кот такой: Итак, Джейн, как поживают дети? *пьёт чай маленькими глотками.

На самом деле, это не кошка, а оборотень!

Смотрите, он думает, что он человек!

Я нахожу это довольно странным… Я знаю, что это не страшно, но немного меня пугает.

Потусторонний кот прорвался через портал.

Мне нравится, как кот посмотрел влево и вправо, чтобы убедиться, что никто за ним не наблюдает, прежде чем принять человеческую форму.

Я никогда не видел ничего подобного, удивительно!

Ранее «Ридус» рассказывал, как в Сети обрёл популярность кот-качок, которого сразу прозвали Арнольд Котнеггер благодаря развитой мускулатуре.

В полный восторг пользователей привёл кот в жёлтой майке, который научился кричать «Гоооол!» вместе со своим хозяином-болельщиком.

А вот мейн-кун с человеческим лицом изрядно напугал пользователей, решивших, что эта кошка пришла убить всё живое на этой планете.