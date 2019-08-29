Москва заняла 37-е место в рейтинге самых безопасных городов мира

В рейтинге 60 самых безопасных городов мира, составленном журналом Economist, Москва расположилась на 37-й строчке.

Как отмечает издание, данный рейтинг составлен на основе 57 показателей, которые делятся на четыре категории: обеспечение цифровой и личной безопасности, обеспечение безопасности в области здравоохранения, а также обеспечение безопасности инфраструктуры.

Уровень обеспечения цифровой безопасности в российской столице был оценен довольно низко — она заняла по этому показателю лишь 54-е место.

Лучше всего дела у нее обстоят с обеспечением безопасности в сфере здравоохранения — 30-е место. По этому критерию Москва обогнала Шанхай и Рио-де-Жанейро.

По показателям, относящимся к личной безопасности и безопасности инфраструктуры, столица РФ разместилась на 39 и 32 позициях соответственно.

В первую десятку самых безопасных городов вошли Токио, Сингапур, Осака, Амстердам, Сидней, Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул и Мельбурн.

При этом по показателю цифровой безопасности в числе десяти лучших оказались сразу шесть американских городов: Чикаго, Вашингтон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Даллас и Нью-Йорк. Они заняли места с третьего по восьмое.

В самом конце списка очутились Янгон (Мьянма), Каракас (Венесуэла) и Лагос (Нигерия).

При составлении рейтинга учитывались наличие и оперативность работы экстренных служб в городе, наличие плана действий на случай чрезвычайной ситуации, доступность страхования на случай бедствий, а также способность защитить инфраструктуру в случае кибератаки.

Ранее был составлен рейтинг самых безопасных городов мира на основе онлайн-опроса граждан разных стран. Лучшим из российских городов в нем оказался Нижний Новгород, расположившийся на 53-м месте.