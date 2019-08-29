Перед судом предстанет россиянка, избившая до смерти 6-месячную дочь

Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы города Кольчугино, которую обвиняют в смерти ее 6-месячной дочери.

По мнению следователей, причиной гибели ребенка стали регулярные побои, которые наносила девочке ее мать.

Следствием установлено, что 26 декабря 2018 года женщина ударила плачущую малышку в грудь и продолжила избивать ее в последующие дни, поскольку девочка не переставала плакать.

При этом, видя множественные гематомы на лбу, спине и груди ребенка, мать не принимала никаких мер к обращению за медицинской помощью.

Утром 29 декабря обвиняемая кулаком ударила дочь в живот, а вечером того же дня, увидев, что ребенок уже закатывает глаза, испугалась и бросилась за помощью к соседке.

Прибывшие на место врачи скорой констатировали смерть младенца, которая наступила в результате полученных телесных повреждений, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

На мать ребенка было заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Женщину заключили под стражу.

Обвиняемая, оказавшаяся воспитанницей коррекционной школы, была признана вменяемой. Теперь она предстанет перед судом.