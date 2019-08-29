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2010056

Раскрыт секрет строительства огромных зданий в Древнем мире

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Археолог Алессандро Пьераттини из Университета Нотр-Дам провел собственное исследование, в ходе которого выяснил, как древние строители поднимали и перемещали массивные каменные блоки.

Оказалось, что теория, которой много лет придерживались ученые, может быть не верна. Археолог тщательно проанализировал крупные каменные блоки и еще раз исследовал в них углубления и прорези.

Научное сообщество придерживается версии, что массивные блоки располагали на наклонные скаты из бревен и земли, которые по завершении стройки разбирали, как это делали еще строители в Древнем Египте, — рассказал Алессандро Пьераттини.

В новой статье археолог описывает другую технологию подъема, которая могла использоваться еще с середины VII века до нашей эры. По мнению Пьераттини, в эти углубления вставлялись тросы и рычаги для поднятия блоков.

Так плиты укладывались друг на друга, после чего строители просто вытягивали веревки.

Ученый провел эксперимент, который показал, что таким образом можно поднять грузы весом до 400 килограммов. Скорее всего, технологию изобрели в Коринфе, и она могла использоваться не только для возведения храмов и жилых помещений, но и для строительства кораблей.

Во время реконструкции ученый доказал, что таким способом можно поднимать тяжелые плиты, а также лучше стыковать блоки между собой.

Прорези в блоках

Прорези в блоках

Для таких тяжелых блоков и при мощном трении между ними ровная укладка была проблемой, поэтому древние мастера вытачивали отверстия для металлических рычагов, — заключил ученый.
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