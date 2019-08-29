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ФСБ предотвратила в Кабардино-Балкарии серию терактов

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© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проведения оперативных мероприятий в Урванском районе республики около сел Черная Речка и Алтуд силовики обнаружили тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности, которые были обезврежены на месте.

После правоохранители нашли и задержали мужчину, который смастерил эти устройства. Им оказался местный житель, судимый ранее за терроризм.

Задержанный признался во время допроса, что готовил «диверсионно-террористические акты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур».

Как сообщал «Ридус», в начале августа управление ФСБ по Ингушетии ввело режим контртеррористической операции в селе Вознесенское Малгобекского района республики, где был выявлен боевик запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Террориста уничтожили.

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