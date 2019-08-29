ФСБ предотвратила в Кабардино-Балкарии серию терактов
- 29 августа 2019, 12:25
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ведомства.
Во время проведения оперативных мероприятий в Урванском районе республики около сел Черная Речка и Алтуд силовики обнаружили тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности, которые были обезврежены на месте.
После правоохранители нашли и задержали мужчину, который смастерил эти устройства. Им оказался местный житель, судимый ранее за терроризм.
Задержанный признался во время допроса, что готовил «диверсионно-террористические акты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур».
Как сообщал «Ридус», в начале августа управление ФСБ по Ингушетии ввело режим контртеррористической операции в селе Вознесенское Малгобекского района республики, где был выявлен боевик запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Террориста уничтожили.
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