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После ДТП на Ставрополье госпитализированы 15 человек, включая пять детей

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© vk.com

© vk.com

После столкновения микроавтобуса и грузовика на Ставрополье госпитализировали 15 человек, включая пятерых детей, сообщает ТАСС.

Пострадавшие в ДТП находятся в больнице Невинномысска, сказали агентству в городской администрации.

«В настоящее время их обследуют врачи. Тех, у кого нет травм, в ближайшее время отпустят домой», — добавил собеседник агентства.

© vk.com

По его словам, в микроавтобусе находились жители Владикавказа, возвращавшиеся с отдыха на море.

Отмечается, что автобус следовал из Адлера во Владикавказ. По предварительной информации, он перевозил 23 пассажиров, в том числе пятерых детей.

ДТП произошло на 232-м километре федеральной автомобильной дороги «Кавказ» в четверг утром. Грузовой автомобиль MAN столкнулся с пассажирским маршрутным такси Mercedes-Benz Sprinte, отмечает ФАН.

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