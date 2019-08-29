После ДТП на Ставрополье госпитализированы 15 человек, включая пять детей

После столкновения микроавтобуса и грузовика на Ставрополье госпитализировали 15 человек, включая пятерых детей, сообщает ТАСС.

Пострадавшие в ДТП находятся в больнице Невинномысска, сказали агентству в городской администрации.

«В настоящее время их обследуют врачи. Тех, у кого нет травм, в ближайшее время отпустят домой», — добавил собеседник агентства.

По его словам, в микроавтобусе находились жители Владикавказа, возвращавшиеся с отдыха на море.



Отмечается, что автобус следовал из Адлера во Владикавказ. По предварительной информации, он перевозил 23 пассажиров, в том числе пятерых детей.

ДТП произошло на 232-м километре федеральной автомобильной дороги «Кавказ» в четверг утром. Грузовой автомобиль MAN столкнулся с пассажирским маршрутным такси Mercedes-Benz Sprinte, отмечает ФАН.

