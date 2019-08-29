В Италии открылся 76-й Международный венецианский кинофестиваль
- 29 августа 2019, 09:24
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Италии состоялась торжественная церемония открытия 76-го Международного венецианского кинофестиваля.
Отрыл престижный кинофорум фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда «Правда» с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях. Музыку к картине написал известный российский композитор, лидер ансамбля «4'33''» Алексей Айги.
В этом году конкурсную программу фестиваля составят более 20 кинолент, среди которых новые работы Романа Полански, Стивена Содерберга и других мастеров.
Жюри основного конкурса возглавил режиссер из Южной Америки Лукресия Мартель. Фестиваль завершится 7 сентября.
Фильмом закрытия кинофорума станет картина итальянского режиссера Джузеппе Капотонди The Burnt Orange Heresy, в которой одну из ролей исполнил лидер легендарной группы The Rolling Stones Мик Джаггер.
Как писал «Ридус», три года назад российский режиссер Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» 73-го Венецианского кинофестиваля за фильм «Рай».
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