В Италии открылся 76-й Международный венецианский кинофестиваль

В Италии состоялась торжественная церемония открытия 76-го Международного венецианского кинофестиваля.

Отрыл престижный кинофорум фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда «Правда» с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях. Музыку к картине написал известный российский композитор, лидер ансамбля «4'33''» Алексей Айги.

В этом году конкурсную программу фестиваля составят более 20 кинолент, среди которых новые работы Романа Полански, Стивена Содерберга и других мастеров.

Жюри основного конкурса возглавил режиссер из Южной Америки Лукресия Мартель. Фестиваль завершится 7 сентября.

Фильмом закрытия кинофорума станет картина итальянского режиссера Джузеппе Капотонди The Burnt Orange Heresy, в которой одну из ролей исполнил лидер легендарной группы The Rolling Stones Мик Джаггер.

Как писал «Ридус», три года назад российский режиссер Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» 73-го Венецианского кинофестиваля за фильм «Рай».