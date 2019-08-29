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В Италии открылся 76-й Международный венецианский кинофестиваль

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© Arthur Mola/Invision/AP/TASS

© Arthur Mola/Invision/AP/TASS

В Италии состоялась торжественная церемония открытия 76-го Международного венецианского кинофестиваля.

Отрыл престижный кинофорум фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда «Правда» с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях. Музыку к картине написал известный российский композитор, лидер ансамбля «4'33''» Алексей Айги.

В этом году конкурсную программу фестиваля составят более 20 кинолент, среди которых новые работы Романа Полански, Стивена Содерберга и других мастеров.

Жюри основного конкурса возглавил режиссер из Южной Америки Лукресия Мартель. Фестиваль завершится 7 сентября.

Фильмом закрытия кинофорума станет картина итальянского режиссера Джузеппе Капотонди The Burnt Orange Heresy, в которой одну из ролей исполнил лидер легендарной группы The Rolling Stones Мик Джаггер.

Как писал «Ридус», три года назад российский режиссер Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» 73-го Венецианского кинофестиваля за фильм «Рай».

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