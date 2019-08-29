В России остались без работы 60% предпенсионеров

В России зарегистрировано 10, 1 миллиона граждан предпенсионного возраста — 4,3 миллиона мужчин и 5,8 миллиона женщин.

Из них 6 миллионов человек, то есть около 60%, закончили работать досрочно или уже не могут трудиться из-за инвалидности, пишет газета «Известия».

Пенсионный фонд России направил в Росстат письмо, в котором содержаться данные о количестве россиян предпенсионного возраста.

В письме отмечается, что из общего числа граждан предпенсионного работают 1,8 миллиона мужчинах 1959—1963 годов рождения и 2,2 миллиона женщин 1964—1968 годов рождения.

То есть в настоящее время в России работают 38% женщин и 43% мужчин предпенсионного возраста.

По мнению экспертов, уровень безработицы в нашей стране среди предпенсионеров экстремально высокий.

Они считают, что это связано с нежеланием принимать на работу сотрудников пожилого возраста, а также с распространенностью так называемых неофициальных трудовых отношений, отмечает газета.

Как ранее сообщал «Ридус», в Министерстве труда заявили, что в 2020 году численность безработных предпенсионеров в России может увеличиться в 1,6 раза.