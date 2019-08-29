Росстат выдал объем теневой экономики России

Объем неучтенной экономики РФ в 2017 году составил 12,7% ВВП, выяснили журналисты, изучив данные Росстата.

«Ненаблюдаемая экономика включается в объем ВВП, публикуемый Росстатом. ВВП в рыночных ценах в 2017 году составил 92,1 триллиона рублей. Таким образом, объем ненаблюдаемого сектора можно оценить в 11,7 триллиона рублей», — пишет РБК со ссылкой на отчет Росстата о национальных счетах России в 2014—2018 годах.

Доля скрытой экономики в ВВП снижается: в 2016 году она оценивалась Росстатом в 13,2% ВВП (11,4 триллиона рублей), в 2015 году — те же 13,2% (11 триллионов), в 2014 году на теневой сектор приходилось 13,8% ВВП (10,9 триллиона).



По информации издания, самая высокая доля неформального сектора приходится на операции с недвижимостью: 6,3% ВВП, то есть ровно половина всей серой экономики России. Не любят отчитываться перед налоговой также в сельском хозяйстве, охоте, рыболовстве, оптово-розничной торговле и ремонте автотранспорта, а также в строительстве.

Полностью отсутствует неформальная занятость в таких сферах экономики, как госуправление, обеспечение военной безопасности, водоснабжение и утилизация отходов.

Тот факт, что экономика в России значительной своей частью пребывает «в тени», для граждан секрета не составляет, однако ранее экспертное сообщество и отдельные представители властей были склонны оценивать ее объем несколько выше, чем теперь это следует из данных Росстата. Так, в июне вице-премьер Татьяна Голикова, рассуждая о проблеме недофинансирования государственных фондов, заявила, что в 2017 году расходы граждан превысили доходы на 13,3 триллиона рублей, и этим деньгам просто неоткуда было взяться, кроме как от скрытой занятости.

Росфинмониторинг в феврале сообщил о том, что оборот теневой части экономики России превышает 20 триллионов рублей. Чуть позже Росстат подсчитал, что в неформальном секторе работает пятая часть россиян, причем больше всего таких на Северном Кавказе и в Крыму.

Запущенный с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах (Москва и Московская область, Татарстан и Калужская область) проект по регистрации самозанятых продвигается со скрипом. По данным ФНС, легализовались немногим более 100 тысяч человек, что принесло почти 7,6 миллиарда рублей — значительно меньше той суммы, на которую рассчитывали власти.

Тем не менее экономисты предостерегают правительство от резких шагов: в случае мощной «атаки» на теневой сектор экономики полицейско-административными методами самим же министрам и придется ломать голову над тем, как трудоустроить людей, которые останутся без работы в процессе принудительной легализации, и где взять для них деньги на временные пособия по безработице.

