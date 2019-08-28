Неизвестные сорвали спектакль о геях в московском Театре.doc

Организованная группа лиц ворвалась в московский Театр. doc и сорвала спектакль «Выйти из шкафа», посвященный проблемам российских геев.

Как рассказала «Интерфаксу» режиссер спектакля Анастасия Патлай, сначала у здания стоял человек с желто-черным флагом и плакатом, обвиняющим театр «во всех смертных грехах», а затем неизвестные ворвались в зал во время спектакля и стали выкрикивать оскорбления в адрес театра и зрителей.

В итоге обе стороны вызвали полицию.

В настоящее время Патлай находится в отделении, где будет писать заявление в связи со срывом спектакля, пишет агентство. По ее словам, Театр. doc не нарушил закон, и она не собирается отказываться от показа спектакля.

В беседе с РЕН ТВ режиссер уточнила, что несколько подростков проникли на спектакль по поддельным документам, что позже было выявлено в ходе проверки. Во время спектакля молодые люди выскочили на сцену и стали кричать, что «в этом месте развращают несовершеннолетних», сказала Патлай.

Режиссер театра Зарема Заудинова сообщила телеканалу, что прибывший на место наряд полиции проверил документы у зрителей и не нашел среди них несовершеннолетних.

После того как Патлай увезли в отделение полиции, спектакль продолжили.

Ранее «Ридус» писал о том, что в мае 2018 года показ спектакля Театра. doc «Пытки» в Санкт-Петербурге был отменен по просьбе арендатора площадки, которому звонили из ФСБ.