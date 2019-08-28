СМИ: у умершей в Турции 16-летней россиянки изъяли внутренние органы

Родители скончавшейся в частной клинике Турции 16-летней жительницы Красноярска Софьи Ланшаковой подозревают, что турецкие медики изъяли у их дочери внутренние органы.

Во всяком случае тело девочки пришло из Турции без некоторых из них, заявил ее отец Вячеслав Ланшаков.

«Это, наверное, убийство. Первый диагноз был острый аппендицит, но никто из врачей ничем не занимался — ребенка просто убили капельницами и анализами», — рассказал он в интервью ТВК.

По его словам, есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов.

Ланшаков пояснил, что Софью, жаловавшуюся на резкие боли в животе, отправили из одной клиники в другую с подозрением на аппендицит, а потом на ее вздувшийся живот врачи зачем-то накладывали горячую грелку и ставили капельницы.

В итоге турецкие врачи показали родителям умершей свидетельство о смерти, в котором указано, что она скончалась от перитонита.

В российском консульстве лишь продиктовали родителям контакты местной ритуальной фирмы, что, по мнению юристов, является нарушением. «Консульство должно оказывать всевозможную поддержку, потому что вы находитесь на территории другой страны», — пояснил изданию юрист Григорий Кувшинов.

После обращения родителей Софьи Ланшаковой в правоохранительные органы красноярские следователи начали проверку по факту смерти несовершеннолетнего ребенка за рубежом, а СК назначил судебно-медицинскую экспертизу. Результаты вскрытия станут известны в сентябре.

В том случае, если выяснится, что турецкие врачи действительно изъяли у девочки внутренние органы, Ланшаковы будут добиваться справедливости через ЕСПЧ.