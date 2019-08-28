найти ×
   
  • USD +0.15
    66.41
  • EUR +0.05
    73.66
СохранитьСохранено0
×

-5012041

79-летний актер Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Small f1a6d446e0
© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

В семье Эммануила Виторгана произошло пополнение.

Супруга популярного актера Ирина Млодик родила уже вторую дочь.

Виторган поделился радостным событием в Instagram, сообщив, что девочку назвали Кларой в честь его матери.

Он также опубликовал фото с женой, новорожденным ребенком и дочерью Этель, которая появилась на свет в прошлом году.

Большинство подписчиков выразили свои искренние поздравления, однако нашлись и скептики, которые усомнились в целесообразности отцовства в таком преклонном возрасте.

Как отмечает kp.ru, для 57-летней супруги актера это второй ребенок, а у 79-летнего Виторгана уже четверо детей. Издание предполагает, что Клару, вероятно, выносила суррогатная мать, поскольку на недавнем фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале внушительного животика у Ирины Млодик не наблюдалось.

От предыдущих браков у Виторгана есть дочь Ксения и сын Максим. У него также пять внуков и двое правнуков, которые старше, чем его младшие дочери. Из этого можно сделать вывод, что третья дочь Виторгана стала его правнукам двоюродной бабушкой.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что Эммануил Виторган неожиданно тепло отозвался о Ксении Собчак, которая развелась с его сыном Максимом Виторганом, и отказался считать ее «роковой женщиной».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
7023563читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
2016138читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь

Зверьку присвоили звание первой мыши, покорившей высшую точку Кавказа.

207706читать позжечитаю позже

Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти20 августа

Слухи о вечной войне кошек и собак оказались преувеличением.

18051159читать позжечитаю позже