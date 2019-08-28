79-летний актер Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

В семье Эммануила Виторгана произошло пополнение.

Супруга популярного актера Ирина Млодик родила уже вторую дочь.

Виторган поделился радостным событием в Instagram, сообщив, что девочку назвали Кларой в честь его матери.

Он также опубликовал фото с женой, новорожденным ребенком и дочерью Этель, которая появилась на свет в прошлом году.

Большинство подписчиков выразили свои искренние поздравления, однако нашлись и скептики, которые усомнились в целесообразности отцовства в таком преклонном возрасте.

Как отмечает kp.ru, для 57-летней супруги актера это второй ребенок, а у 79-летнего Виторгана уже четверо детей. Издание предполагает, что Клару, вероятно, выносила суррогатная мать, поскольку на недавнем фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале внушительного животика у Ирины Млодик не наблюдалось.

От предыдущих браков у Виторгана есть дочь Ксения и сын Максим. У него также пять внуков и двое правнуков, которые старше, чем его младшие дочери. Из этого можно сделать вывод, что третья дочь Виторгана стала его правнукам двоюродной бабушкой.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что Эммануил Виторган неожиданно тепло отозвался о Ксении Собчак, которая развелась с его сыном Максимом Виторганом, и отказался считать ее «роковой женщиной».