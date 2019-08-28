Названы продукты, которые чаще всего вызывают рак

Не секрет, что питание сильно влияет на наш организм и самочувствие в целом. Ученые провели много исследований, доказывающих, что некоторые продукты могут увеличить риск развития серьезных заболеваний, в том числе онкологических.

Мы решили собрать вместе последние исследования и определить, чрезмерное употребление каких продуктов чаще всего вызывает рак.

Иногда даже самые безобидные и, казалось бы, полезные продукты могут негативно сказаться на нашем здоровье.

Недавно команда французских ученых заявила, что употребление даже небольшого объема сока или газировки в день может нанести вред здоровью.

В рамках масштабного исследования было установлено, что ежедневное употребление 100 мл этих напитков увеличивает общий риск онкологического заболевания на 18%, а риск рака молочной железы — на 22%. Помимо этого, употребление 100%-ных фруктовых соков тоже оказалось связано с риском развития рака.



С риском развития рака кишечника часто связывают некоторые виды красного мяса — говядину, свинину, баранину, а также переработанное мясо и алкогольные напитки.

Исследование ученых из Оксфордского университета показало, что риск заболевания у пациентов, употреблявших до 76 граммов красного мяса в день, на 20% выше, чем у тех, кто ограничивался 21 граммом.

Употребление алкоголя также повышает вероятность рака кишечника на 8% с каждыми выпитыми 10 граммами в день.



А недавно команда китайских ученых провела крупное исследование, в ходе которого изучалось, как растительное масло для жарки и фритюра влияет на развитие воспалительных заболеваний кишечника и рака толстой кишки.

Для своих экспериментов исследователи использовали самое обычное растительное масло, разогретое до температуры чуть более 150 градусов. Исследование проводилось на лабораторных мышах, уточняют ученые.

