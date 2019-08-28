найти ×
   
  • USD +0.15
    66.41
  • EUR +0.05
    73.66
СохранитьСохранено0
×

009626

Названы продукты, которые чаще всего вызывают рак

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Не секрет, что питание сильно влияет на наш организм и самочувствие в целом. Ученые провели много исследований, доказывающих, что некоторые продукты могут увеличить риск развития серьезных заболеваний, в том числе онкологических.

Мы решили собрать вместе последние исследования и определить, чрезмерное употребление каких продуктов чаще всего вызывает рак.

Иногда даже самые безобидные и, казалось бы, полезные продукты могут негативно сказаться на нашем здоровье.

Недавно команда французских ученых заявила, что употребление даже небольшого объема сока или газировки в день может нанести вред здоровью.

В рамках масштабного исследования было установлено, что ежедневное употребление 100 мл этих напитков увеличивает общий риск онкологического заболевания на 18%, а риск рака молочной железы — на 22%. Помимо этого, употребление 100%-ных фруктовых соков тоже оказалось связано с риском развития рака.

С риском развития рака кишечника часто связывают некоторые виды красного мяса — говядину, свинину, баранину, а также переработанное мясо и алкогольные напитки.

Исследование ученых из Оксфордского университета показало, что риск заболевания у пациентов, употреблявших до 76 граммов красного мяса в день, на 20% выше, чем у тех, кто ограничивался 21 граммом.

Употребление алкоголя также повышает вероятность рака кишечника на 8% с каждыми выпитыми 10 граммами в день.

А недавно команда китайских ученых провела крупное исследование, в ходе которого изучалось, как растительное масло для жарки и фритюра влияет на развитие воспалительных заболеваний кишечника и рака толстой кишки.

Для своих экспериментов исследователи использовали самое обычное растительное масло, разогретое до температуры чуть более 150 градусов. Исследование проводилось на лабораторных мышах, уточняют ученые.

Что и требовалось доказать: диета с использованием разогретого масла, как уже было указано, провоцирует рост опухолей и развитие воспаления толстого кишечника. Если вы любите масло, то лучше использовать его в свежем и холодном виде, рассказали ученые.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
005936читать позжечитаю позже
Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов
108239читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

292546511читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

524655892читать позжечитаю позже