Ученые из МГУ запатентовали новый способ лечения рака печени
- 28 августа 2019, 12:33
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Российские ученые разработали новый уникальный способ точечной доставки противоопухолевых препаратов в пораженные клетки печени. Специалисты запатентовали свою разработку на этой неделе.
Адресная доставка лекарств — перспективный метод модификации лекарственных агентов, позволяющий улучшить фармакологический профиль препарата. Так как препарат будет доставлен точно в место поражения, это будет гарантировать улучшение качества лечения, — пояснили ученые.
Первые испытания уже показали эффективность нового метода, уточнили разработчики.
Специалисты испытали своего помощника несколько месяцев назад. Он помог доставить противоопухолевые препараты прямо в очаг поражения.
Асиалогликопротеиновый рецептор — одна из наиболее удобных мишеней для адресной доставки лекарственных агентов в клетки.
Асиалогликопротеиновые рецепторы (ASGPR) экспрессируются на клетках печени. ASGPR — интегральный мембранный белок, с помощью которого можно отследить различные аутоиммунные процессы в организме.
Для своего исследования ученые не случайно выбрали печень — жизненно важный орган, который выполняет около 500 функций организма. Например, занимается выработкой холестерина, регулирует углеводный обмен и проводит детоксикация вредных веществ.
Несмотря на такую нагрузку, печень может самостоятельно восстанавливаться при повреждениях. Ученые отмечают, что орган может полностью восстановиться, даже если его сохранилось только 25%.
Но если печень поражает гепатоцеллюлярная карцинома — одна из самых распространенных злокачественных опухолей, то работа органа практически останавливается.
Да, существует лечение, способное остановить опухоль, но традиционные препараты воздействуют на весь орган, что приводит к повышенной концентрации веществ в печени, что нередко заканчивается негативными побочными эффектами, — рассказывают медики.
Новый способ, предложенный российскими учеными, сможет точечно доставлять лекарства, которые будут воздействовать только на пораженный раком участок.
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