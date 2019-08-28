Ученые из МГУ запатентовали новый способ лечения рака печени

Российские ученые разработали новый уникальный способ точечной доставки противоопухолевых препаратов в пораженные клетки печени. Специалисты запатентовали свою разработку на этой неделе.

Адресная доставка лекарств — перспективный метод модификации лекарственных агентов, позволяющий улучшить фармакологический профиль препарата. Так как препарат будет доставлен точно в место поражения, это будет гарантировать улучшение качества лечения, — пояснили ученые.

Первые испытания уже показали эффективность нового метода, уточнили разработчики.

Специалисты испытали своего помощника несколько месяцев назад. Он помог доставить противоопухолевые препараты прямо в очаг поражения.

Асиалогликопротеиновый рецептор — одна из наиболее удобных мишеней для адресной доставки лекарственных агентов в клетки.



Асиалогликопротеиновые рецепторы (ASGPR) экспрессируются на клетках печени. ASGPR — интегральный мембранный белок, с помощью которого можно отследить различные аутоиммунные процессы в организме.



Для своего исследования ученые не случайно выбрали печень — жизненно важный орган, который выполняет около 500 функций организма. Например, занимается выработкой холестерина, регулирует углеводный обмен и проводит детоксикация вредных веществ.

Несмотря на такую нагрузку, печень может самостоятельно восстанавливаться при повреждениях. Ученые отмечают, что орган может полностью восстановиться, даже если его сохранилось только 25%.

Но если печень поражает гепатоцеллюлярная карцинома — одна из самых распространенных злокачественных опухолей, то работа органа практически останавливается.

Да, существует лечение, способное остановить опухоль, но традиционные препараты воздействуют на весь орган, что приводит к повышенной концентрации веществ в печени, что нередко заканчивается негативными побочными эффектами, — рассказывают медики.

Новый способ, предложенный российскими учеными, сможет точечно доставлять лекарства, которые будут воздействовать только на пораженный раком участок.