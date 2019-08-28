Страх и власть: зачем инки отрубали головы всем подряд

Специалисты из чилийского Музея естественной истории опубликовали занятное исследование, в котором они рассказали, почему индейцы инки проявляли насилие к головам умерших соплеменников и врагов.

Инки не просто отрубали головы, но и уродовали черепа, помещая их на высокие палки, установленные вокруг поселения. До нас сейчас дошли только фрагменты таких «поделок», и страшно представить, как все выглядело при жизни.

Также трофейные головы врагов и преступников индейцы использовали в ритуальных церемониях, — рассказали ученые.

Напомним, что в пик расцвета Инкской империи индейцы жили на огромной территории от Колумбии на севере до Чили на юге. Но с момента прихода испанских конкистадоров цивилизация быстро потеряла свое могущество и развалилась.

В последнем исследовании антропологи из чилийского Музея естественной истории решили выяснить, как до прихода конкистадоров инкам удавалось так долго сохранять свою власть.

По мнению ученых, они заняли лидирующую позицию путем демонстрации силы, что вполне логично и соответствует нормам того времени. Но делали они это очень необычно, по крайней мере нам это так кажется сейчас.

В 1476—1534 годах на краю империи инков появились новые формы идеологического насилия. Инки отрубали головы не только мертвым соплеменникам, но и провинившимся рабочим, слугам и местным жителям на окраине государства. Так индейцы держали в страхе не только всю империю, но и окрестные поселения, — рассказали ученые.

В своей работе специалисты проанализировали четыре фрагментированных черепа, относящихся к эпохе поздней империи, которые были захоронены в долине Копьяпо на севере Чили.

Детальное исследование показало, что помимо отсечения головы инки еще и изувечивали череп. Например, делали отверстия в верхней и нижней части. Такая модификация указывает на то, что черепа могли быть установлены на палки в качестве трофеев.