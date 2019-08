Названы сроки выпуска криптовалюты Telegram

Американская газета The New York Times назвала сроки запуска новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram, над которой основатель мессенджера Павел Дуров и его команда работают уже несколько лет.

«Telegram сообщил инвесторам, что планирует разослать первые партии Gram в течение следующих двух месяцев», — пишет издание со ссылкой на трех спонсоров проекта.

Для операций с криптовалютой у пользователей Telegram появятся электронные кошельки. Ожидается, что, в отличие от других криптовалют, транзакции в Gram будут проводится быстрее и легче.

Журналисты выяснили, что Дуров обязался выпустить первые партии Gram до 31 октября 2019 года, в противном случае ему придется вернуть инвесторам деньги.

В феврале 2018 года Павел Дуров с большим успехом провел размещение ценных бумаг сразу на 850 миллионов долларов, которые пообещал потратить на развитие TON. Многие инвесторы охотно доверили ему свои деньги на общую сумму 1,7 миллиарда долларов, однако Дуров сходу отказал тем, кто подпал под санкции США, стран ЕС и ООН.



Напомним, Telegram был запущен в 2013 году. На данный момент в приложении зарегистрировано около 300 миллионов пользователей со всего мира, и их число продолжает расти. Telegram известен как защищенный мессенджер, в котором помимо обычных есть зашифрованные «секретные чаты». Несмотря на отказ от сотрудничества с российскими властями и попытки блокировки со стороны Роскомнадзора, Telegram пользуется заметной популярностью в России даже у публичных лиц.