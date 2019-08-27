СМИ: подростки пожаловались на «рабство» в трудовом лагере «Уралочка»

Школьники, приехавшие в трудовой лагерь «Уралочка» Темрюкского района Краснодарского края, пожаловались на немыслимые перегрузки, бессонные ночи, психологическое давление и рукоприкладство.

Подростки утверждают, что попали в настоящее «рабство».

«Фактически с них требовали отрабатывать по 18 часов в день», — заявила в беседе с РЕН ТВ мать одного из несовершеннолетних.

По словам другой матери, ее сын отработал сутки, одну ночь и отдыхать лег только после обеда. «Он все это время подметал территорию, которую у него не принимали», — рассказала она телеканалу.

Дети также жаловались на плохое питание, а их родители утверждают, что им не доплатили, поскольку за одну трудовую смену причиталось 500 рублей, однако вместо 10 тысяч за 21 день на руки некоторым отдали только 3,7 тыс., так как «удержали за билет».

В свою очередь сотрудники «Уралочки» настаивают на том, что обвинения в их адрес — месть за то, что подростков «не пускали на дискотеку, не давали пить пиво».

Тем не менее родители школьников намерены составить коллективное заявление, а помощь им в этом оказывает уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мы обратились в прокуратуру, мы обратимся в трудовую инспекцию», — цитирует ее РЕН ТВ.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили телеканалу, что в результате проведенной проверки факты умышленного причинения несовершеннолетним вреда здоровью и побоев не подтвердилась. При этом были обнаружены признаки нарушения трудового законодательства.

Как сообщают «Кубанские новости», администрация Анапы обвинила телеканал в грубейшей ошибке, поскольку в заголовке публикации было указано, что пансионат находится в Анапе. В администрации официально заявили, что материал РЕН ТВ не имеет никакого отношения к этому городу. На приведенной изданием карте видно, что «Уралочка» действительно находится достаточно далеко от Анапы.

