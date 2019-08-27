Тест: Выберите кошелёк и узнайте про свою денежную энергию

Материальная независимость важна практически для всех, поэтому денежная энергия есть в жизни любого человека. По крайней мере так считают некоторые специалисты, изучающие вопросы энергетики. Пройдите наш тест, чтобы узнать, в каком состоянии находится энергия денег в вашей жизни, чтобы укрепить её или изменить для финансового благополучия. Для этого нужно ответить всего на один вопрос.

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