Северный флот РФ открыл в Арктике пять новых островов
- 27 августа 2019, 15:01
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Специалисты гидрографической группы в составе комплексной экспедиции Северного флота (СФ) открыли в акватории Северного Ледовитого океана пять новых островов.
По их данным, острова расположены недалеко от западного побережья острова Северный архипелага Новая Земля в районе ледника Вылки (Нансена).
Площадь обнаруженных объектов варьируется от 900 до 54 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба Северного флота РФ.
Отмечается, что на островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы.
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