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Северный флот РФ открыл в Арктике пять новых островов

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© pixabay.com

© pixabay.com

Специалисты гидрографической группы в составе комплексной экспедиции Северного флота (СФ) открыли в акватории Северного Ледовитого океана пять новых островов.

По их данным, острова расположены недалеко от западного побережья острова Северный архипелага Новая Земля в районе ледника Вылки (Нансена).

Площадь обнаруженных объектов варьируется от 900 до 54 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба Северного флота РФ.

Отмечается, что на островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы.

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