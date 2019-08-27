Северный флот РФ открыл в Арктике пять новых островов

Специалисты гидрографической группы в составе комплексной экспедиции Северного флота (СФ) открыли в акватории Северного Ледовитого океана пять новых островов.

По их данным, острова расположены недалеко от западного побережья острова Северный архипелага Новая Земля в районе ледника Вылки (Нансена).

Площадь обнаруженных объектов варьируется от 900 до 54 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба Северного флота РФ.

Отмечается, что на островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы.