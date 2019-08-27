Как выглядят люди до и после появления детей: 10+ ужасно смешных фото

Если вы все еще считаете, что коты и собаки терпеть друг друга не могут, то предлагаем вам посмотреть этот ролик. Один из главных героев видео кот Салем настолько любит своего четвероногого приятеля, что готов делать ему массаж в любое время суток.

Посмотрите на доказательство того, что коты и собаки не только отлично уживаются под одной крышей, но и могут стать настоящими друзьями:

В комментариях люди умиляются дружбе между животными и шутят про кота-массажиста:

«На самом деле он пытается медленно его убить»

«Это видео сделало мой вторник»

«Нам всем нужен такой кот, который будет делать массаж после работы»

«Ну почему мои кошка с собакой не могут так ладить?».

Данное видео не единственный пример любви между этими пушистыми животными. Посмотрите на щенят, которые окружили котенка в приступе страсти!