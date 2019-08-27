Как выглядят люди до и после появления детей: 10+ ужасно смешных фото
- 27 августа 2019, 16:06
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
1. «Это фото можно подписать словами „Миссия выполнена“ и поставить единственным в моей биографии. Папы рулят!» (верхнее фото)
Дети могут кардинально изменить жизнь любого человека, что они без зазрения совести и делают. Мы уже рассказывали, как сильно меняет людей появление маленьких мальчиков и девочек: попытки вырастить и воспитать ребёнка делают из свободных и весёлых личностей людей замученных и недосыпающих, но всё это временно, спроси любого, и они скажут, что всё это того стоило. Мы собрали для вас новую порцию смешных и ужасных фотографий из серии «фото до и после появления детей», которые способны развеселить любого родителя.
2. «Наша фотография со свадьбы и год спустя»
3. «От коктейля „Секс на пляже“ до сна на ходу. Это сопоставление заставляет меня чувствовать себя неуютно, но правда должна быть сказана! Рот ребёнка тоже широко открыт, омг»
4. «Медовый месяц закончился!»
5. «С появлением детей подпись на футболке „Живи мечтой“ превращается из оптимистичной в ироничную. Нет, меня это не развлекает. Спасибо, что спросили!»
6. «Воспитание детей приводит нас к довольно щекотливым ситуациям»
7. «По понятным причинам эта кошка научилась спать с одним открытым глазом»
8. «Родительство несёт серьёзные и хорошие перемены»
9. «От „Ха-ха-А-А-Ай-Ай-Ай!“ до „Подождите, у меня есть новая жалоба…“»
10. «Беззаботные собачьи дни закончились»
11. «Двойной удар. Двойная замена»
12. «От разодетой в пух и прах на ночную вечеринку до уснувшей без сил к девяти вечера»
13. «От фильма „Я на яхте!“ до „Он у меня на шее!“»
14. «От вечеринок ночь напролёт до книжки про свинку Пеппу»
15. «Подвожу итоги этими двумя фотографиями»
16. «Дети! Они крадут вашу жизненную силу и буквально душат вас, но почему-то вы всё ещё улыбаетесь, пока они это делают»
17. «Подумать только, это её раньше тошнило, когда она слишком много пила»
18. «Родительство даже меняет ваш гардероб — я сменил костюм на детей, что намного дороже»
19. «От позы удовольствия до использования в качестве игрушки»
20. «От маленького чёрного платья до большого белого месива. Не могу поверить, что остановилась, чтобы сделать фотографию, прежде чем испепелить эту толстовку!»
21. «Собутыльники с родительством тоже изменились»
22. «Было — стало»
23. «Материнство — оно такое»
24. «Посмотрите, до чего ребёнок довёл этого некогда гордого человека. Больше никаких расслабляющих ужинов в кафе, вы едите дома в постели, если успеете, и вам это нравится! Малышу — тоже»
25. «Какая впечатляющая многозадачность! Но всё было определённо веселее, когда я сама ловила попутку. Хотя…»
А вашу жизнь дети как изменили?
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