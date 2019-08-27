Названы продукты, в которых нашли устойчивую к антибиотикам сальмонеллу

Команда американских ученых провела крупное исследование, в ходе которого выяснилось, что некоторые продукты стали источниками устойчивой к антибиотикам сальмонеллы.

С июня 2018 года по март 2019 года 255 жителей США заразились устойчивым к антибиотику азитромицину серотипом сальмонеллы. Многие тяжело перенесли заражение, а двое американцев даже погибли.

Напомним, что сальмонеллы — это бактерии, которые вызывают тяжелое инфекционное заболевание сальмонеллез. Он чаще всего представляет собой острое пищевое отравление, способное привести даже к летальному исходу.



Сальмонеллезом люди чаще всего заражаются через контакт с сырым мясом. Но последние исследования показывают, что опасную бактерию можно подцепить даже через сыр, сделанный из непастеризованного молока.

Американские ученые нашли патогены в говядине и мексиканском мягком сыре.

Специалисты провели генетический анализ бактерий, выделенных из зараженных продуктов и организмов больных людей. Штаммы сальмонеллы в американской и мексиканской говядине и мексиканском сыре оказались генетически похожи.

Это показывает, что один и тот же патоген находится в мясе и мексиканских, и американских животных. Скорее всего, патоген выработал устойчивость к антибиотикам еще несколько лет назад. В 2016—2017 годах производители говядины использовали на 41% больше макролидов, чем раньше, — пояснили авторы работы.

Эксперты советуют тщательно обрабатывать мясо перед употреблением и обязательно мыть руки после контакта с сырым мясом, яйцами или непастеризованным молоком.

Мясо рекомендуют нагревать до температуры 63 градуса Цельсия, а потом жарить (или запекать) не меньше трех минут. Говяжий фарш следует нагревать как минимум до 71 градуса Цельсия.

