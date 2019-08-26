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Космонавт Павел Виноградов объяснил отказ Европы от российских «Союзов»

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© Роскосмос

© Роскосмос

Отказ Европейского космического агентства (ЕКА) от использования российских «Союзов» для доставки астронавтов на МКС вызван давлением со стороны США, считает космонавт Павел Виноградов.

«Это не предпочитание американских ракет, это давление Америки на своих союзников, вот и все», — сказал он в беседе с «360».

По словам Виноградова, так как американцев всегда волновало космическое сотрудничество России с Францией и Германией, они прикладывали максимум усилий для того, чтобы его разрушить.

В интервью телеканалу космонавт выразил свою уверенность в том, что Россия не понесет никаких потерь от решения ЕКА, отметив, что кроме Европы у России есть другие страны-партнеры, которые продолжат пользоваться «Союзами».

Ранее стало известно о том, что агентство перестанет использовать российские «Союзы» для отправки своих астронавтов на МКС. Об этом сообщил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель. Он заявил, что отныне европейские астронавты будут летать только на американских кораблях. Однако Пишель не исключил вероятность того, что европейцы будут пользоваться российскими космическими аппаратами в том случае, если США и Россия договорятся о «перекрестных полетах».

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