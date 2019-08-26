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Вынесен приговор россиянке, убившей 4-летнего сына за игры на компьютере

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© sledcom.ru

© sledcom.ru

Суд в Ленинградской области признал 38-летнюю жительницу поселка Барышево Выборгского района виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Женщина обвинялась в том, что до смерти избила 4-летнего сына за увлечение компьютерными играми.

В итоге подсудимую приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщатся на сайте регионального СУ СК РФ.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в конце ноября 2018 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мать внезапно набросилась на своего сына и стала жестоко его избивать. Она нанесла ему не менее 10 ударов по голове. В результате побоев мальчик умер на месте.

В июне этого года в Омской области пьяная 28-летняя женщина убила свою двухлетнюю дочь из-за того, что девочка не убрала крошки со стола. В порыве гнева мать запихнула в рот дочери куски хлеба и собранные крошки, отчего ребенок задохнулся.

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