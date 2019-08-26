В центре Москвы загорелся женский монастырь XIV века

В Богородице-Рождественском женском монастыре постройки XIV века произошел пожар, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что загорелась кровля одной из построек.

«Поступило сообщение о возгорании женского монастыря по адресу: Рождественка, дом 20», — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали, что сигнал о возгорании кровли в двухэтажном административном здании поступил в 19:07.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, загорелась кровля одного из храмов этого монастыря. «Горит двухэтажное здание на территории монастыря, которое предназначено для проживания», — уточнил собеседник агентства.



По информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД), для тушения пожара улицу Рождественка пришлось перекрыть.

Пожару присвоен первый номер сложности из пяти возможных, в его тушении принимают участие около 15 расчетов.

В итоге пожар на площади 400 квадратных метров удалось локализовать, никто не пострадал.