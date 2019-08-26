Студенты спародировали самые странные и смешные сцены из Средневековья

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Те из нас, кто учился в университете, могут вспомнить весёлые времена, которые мы провели с нашими однокурсниками. Вот и группа студентов из Чехии решила повеселиться и воссоздать самые причудливые сцены со средневековых фресок. Художники того времени странно видели окружающий мир и изображали на картинах довольно нелепые картины, над которыми продолжают ломать голову современные учёные. Собрали для вас самые нелепые и смешные пародии чешских студентов, которые дали волю своему воображению.



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Какая пародия порадовала вас больше всего?

Ранее «Ридус» уже публиковал загадочные средневековые фрески, на которые интернет-шутники добавили понятные подписи, чтобы объяснить смысл происходящего на картине. Гомерически смешно получилось!