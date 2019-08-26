Найдена кошка, которая любит сидеть в холодильнике и принимать душ

У кошек много разных причуд, но по большому счёту за это мы их и любим. Чёрно-белая кошка по кличке Тали не любит жару и повсюду ищет от неё спасения. Хозяйка Кристина говорит, что стоит ей открыть холодильник, как пушистая туда прыгает. Однажды девушка даже случайно закрыла животное внутри холодильника, однако, когда спохватилась и нашла кошку, та даже не испугалась, а спокойно охлаждалась внутри.

Тали — наша любимая четырёхлетняя кошка, мы не знаем её породу, только то, что она наполовину мейн-кун. У неё много странных привычек, одна из них — сидеть в холодильнике, вторая — купаться в душе, — рассказала Кристина изданию Metro.

Пушистая Тали действительно любит воду. По словам владелицы, однажды, когда она принимала душ, кошка прыгнула к ней и начала плескаться. И это стало повторяться раз за разом.

Она всегда была водной кошкой, любит сидеть в работающем душе и лежать в раковинах, куда капает вода. А если она не капает, то Тали требует включить воду, это так забавно, — улыбается Кристина.

Кстати, холодильник недолго её забавлял. Я думаю, что кошка прыгнула туда по тем же причинам, что и большинство кошек, — чтобы попасть в то место, где их быть не должно, — заявила хозяйка изданию Bored Panda.

Публикация о необычной кошке стала вирусной и быстро распространилась в Сети. На портале Imgur эта история собрала 160 тысяч лайков и две сотни комментариев, в которых люди логично предположили, что кошка очень умна и нашла именно то место, где много еды, потому и полюбила сидеть в холодильнике. Или то, что это животное просто странное.

Это ведь очень заманчивое место, которое нужно исследовать из-за его глубины, отделений, ящиков, полок, вещей на полках и таинственных скрытых пространств.

А ещё там так маняще пахнет разными продуктами!

Эта красивая кошечка просто очень любопытна)

Наш кот Отто прыгает в душ вместе с моим мужем и мной, он просто так охлаждается. Отто — уникальный котёнок. Он следует за мной в магазин без поводка и ждёт снаружи, когда я выйду. Он любит ходить на прогулки! Лол))

А мне кажется, что кошки постепенно занимают место людей и завоёвывают планету!

А вашим кошкам нравится запрыгивать в холодильник?