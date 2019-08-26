В Якутске полицейский сбежал со службы с оружием в руках

В Якутске старший сержант полиции покинул место службы в городском аэропорту с пистолетом Макарова, двумя магазинами и 16 патронами, сообщает Telegram-канал Hue.

Отмечается, что полицейский Айтал Томский ушел в неизвестном направлении.

В его квартире провели обыск и нашли форму, рацию и пустую кобуру.

По данным паблика, недавно этот сотрудник полиции развелся с женой.

В местных СМИ появилась информация, что сержант пришел на утренний развод, получил табельный пистолет, а после отправился на место службы в аэропорт, однако там не появился.



В настоящее время вооруженного мужчину разыскивает полиция, сообщает «Российская газета» со ссылкой на отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО.

В региональном управлении МВД информацию изданию не подтвердили, но и не опровергли.