Москвичей предупредили об осложнении дорожной ситуации

Столичные власти предупредили москвичей об осложнении ситуации на дорогах в последние дни лета.

В частности, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщает, что пробки в столице появятся с понедельника, 26 августа, в связи с возвращением в город отпускников, а также студентов и школьников.

«Мы ждем, что трафик вырастет на 15—17%, или 100—125 тысяч машин в сутки на дорогах», — говорится в сообщении ЦОДД.

В центре отметили, что в последнюю неделю лета сложнее всего будет с трафиком у торговых центров и детских магазинов.

Как сообщал «Ридус», специалисты ЦОДД уже в начале августа спрогнозировали резкий рост дорожного трафика в Москве с сегодняшнего дня.

Однако со 2 сентября, по их мнению, на московских улицах возобновится «стабильное рабочее движение, характерное для осеннего периода».