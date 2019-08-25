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Ассоциация коллекторов призвала расследовать нападение на должника с дочкой

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© -Benedikt- / flickr.com

© -Benedikt- / flickr.com

Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев прокомментировал инцидент в подмосковном Красногорске, где, как сообщалось ранее, двое коллекторов выстрелили из пневматического пистолета в мужчину с ребенком, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Мехтиев отметил, что после появления в СМИ этой информации ассоциацией был проведен опрос крупнейших коллекторских агентств.

Две трети мне напомнили, что у них вообще нет выездных коллекторов. Мы быстро перепроверяем себя: наши или не наши, — приводит радиостанция слова президента НАПКА.

Глава ассоциации коллекторов убежден, напавшие на жителей Красногорска не связаны с НАПКА.

Он призвал найти преступников и публично назвать организацию, от имени которой они действовали, отмечает газета «Взгляд».

Как ранее сообщал «Ридус», житель подмосковного Красногорска пожаловался в полицию на коллекторов, которые открыли по нему и его 9-летней дочери огонь из пневматического оружия.

Со слов мужчины, двое вооруженных незнакомцев подкарауливали их возле подъезда дома, в котором они живут. Представившись сотрудниками банка, они начали требовать от мужчины, с которым была дочь, вернуть деньги, а затем пригрозили ему пневматическим пистолетом.

По словам пострадавшего, коллекторы выстрелили по нему с ребенком из пневматики. Мужчина с дочерью обратились в больницу с ранениями нижних конечностей.

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