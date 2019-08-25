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Иностранная туристка госпитализирована после спуска на родельбане в Сочи

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© youtube.com

© youtube.com

В Сочи на аттракционе родельбан (летние сани) пострадала иностранная туристка, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу, 24 августа. Во время спуска с горы на санях пострадала, предположительно, гражданка ОАЭ.

Как рассказал представитель аттракциона, женщина нарушила технику безопасности, она пыталась тормозить ногой о конструкцию, что категорически запрещено.

В настоящее время, по словам собеседника агентства, выясняются обстоятельства происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Санки, на которых ехала иностранная туристка, переданы на экспертизу.

Представитель аттракциона также добавил, что женщина сейчас находится больнице, ей делали операцию на ноге.

«С ней вместе ехал ребенок, он не пострадал», — пояснил он, отметив, что это первый подобный случай на курорте.

В июле, как сообщал «Ридус», во время работы одного из аттракционов в парке Ижевска люди застряли на большой высоте.

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Из колонии под Ростовом сбежал осужденный за убийство

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© pixabay.com

© pixabay.com

Из исправительной колонии в городе Новочеркасске Ростовской области сбежал заключенный.

В связи с этим в отношении должностных лиц колонии возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В настоящее время следствие устанавливает, кто конкретно виноват в том, что заключенный сумел совершить побег, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Сбежавший из колонии Александр Гросс был приговорен почти к 17 годам лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ФСИН России.

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