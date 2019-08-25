Тест: Что знают о вас другие, но не осмеливаются вам сказать?

Окружающие смотрят на нас другими глазами и воспринимают нас не так, как мы сами. К тому же люди обычно стараются скрыть некоторые особенности своего характера или детали жизни. Однако человеку свойственно иметь секреты даже от самого себя, подсознательно защищаясь от боли, страха и неудобных перемен. Вот тут-то и помогут верные друзья, которые скажут нам правду, но осмелятся на это далеко не все.

То, о чём молчат окружающие, расскажет вам наш тест. Интуитивно выберите один из этих рисунков-лабиринтов и читайте, о чём ваши близкие не осмеливаются вам сказать.

Согласны ли вы с результатом?